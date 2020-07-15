  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Süper Lig'de 33. hafta hangi günler oynanacak?

Süper Lig'de 33. hafta programı değişti. Peki maçlar hangi gün oynanacak? Cumartesi kaç maç oynanacak? Pazar günü kaç maç oynanacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:29:00 -
Süper Lig'de 33. hafta hangi günler oynanacak?

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray-Göztepe: 21.00 

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 21.00 

19 Temmuz Pazar:

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 21.00 

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 21.00 

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 21.00 

Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 21.00 

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 21.00 

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 21.00 

Beşiktaş-Fenerbahçe: 21.00 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı