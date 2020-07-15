Süper Lig'de 33. hafta hangi günler oynanacak?
Süper Lig'de 33. hafta programı değişti. Peki maçlar hangi gün oynanacak? Cumartesi kaç maç oynanacak? Pazar günü kaç maç oynanacak? İşte detaylar...
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.
Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray-Göztepe: 21.00
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 21.00
19 Temmuz Pazar:
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 21.00
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 21.00
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 21.00
Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 21.00
MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 21.00
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 21.00
Beşiktaş-Fenerbahçe: 21.00