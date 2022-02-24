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Spor Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
Spor

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:21:00 -
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

TFF tarafından yapılan açıklamaya göreve haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - F.T. Antalyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor- Y. Kayserispor: Erkan Özdamar

 26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 D.G. Sivasspor - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

 27 Şubat Pazar

13.30 GZT Giresunspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
13.30 Altay - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay
16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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