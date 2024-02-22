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Spor Süper Lig'de 27. hafta yarın tek maçla başlayacak! İşte haftanın maçları...
Spor

Süper Lig'de 27. hafta yarın tek maçla başlayacak! İşte haftanın maçları...

Yeniakit Publisher
2024-02-22 09:43:00 -
Süper Lig'de 27. hafta yarın tek maçla başlayacak! İşte haftanın maçları...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış maçında yarın Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:
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13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

 

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