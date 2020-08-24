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Spor Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çarşamba günü çekilecek
Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çarşamba günü çekilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:58:53 -
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çarşamba günü çekilecek

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba, TFF 1. Lig'de ise 27 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek." ifadeleri yer aldı.

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