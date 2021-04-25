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Spor Süper Lig'de 2 kritik maçın İlk 11'leri belli oldu
Spor

Süper Lig'de 2 kritik maçın İlk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de saat 16:00'da başlayacak Başakşehir-Alanyaspor ve Gaziantep FK-BB Erzurumspor maçlarının ilk 11'i belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 15:54:00 -
Süper Lig'de 2 kritik maçın İlk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de saat 16:00'da başlayacak maçlarda Başakşehir sahasında Alanyaspor'u, Gaziantep FK ise BB Erzurumspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR

İLK 11'LER!

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Leonardo Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Aleksic, Visca, Gıulıano, Guldbrandsen

ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Berkan, Efkan Bekiroğlu, Davıdson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

HAKEM: Özgür Yankaya

STAT: Fatih Terim

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports

GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR

İLK 11'LER!

GAZİANTEP FK: Çağlar, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan, Muhammet, Dicko

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Gomes

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Kalyon Stadı

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports

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