Süper Lig'de 2 kritik maçın İlk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de saat 16:00'da başlayacak Başakşehir-Alanyaspor ve Gaziantep FK-BB Erzurumspor maçlarının ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'de saat 16:00'da başlayacak maçlarda Başakşehir sahasında Alanyaspor'u, Gaziantep FK ise BB Erzurumspor'u konuk edecek.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR
İLK 11'LER!
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Leonardo Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Aleksic, Visca, Gıulıano, Guldbrandsen
ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Berkan, Efkan Bekiroğlu, Davıdson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek
HAKEM: Özgür Yankaya
STAT: Fatih Terim
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports
GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR
İLK 11'LER!
GAZİANTEP FK: Çağlar, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan, Muhammet, Dicko
BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Gomes
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Kalyon Stadı
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports