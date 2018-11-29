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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:49
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de saat 20.00'de başlayacak mücadelelerde Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak Süper Lig'in 14. haftasında maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:49
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. 14. hafta
  13. Futbol
  14. Spor Toto Süper Lig

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