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Spor Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor
Spor

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:41:00 -
Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 13. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Fatih Karagümrük, haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı maç 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 13. haftasında oynanacak maçlar programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor vs Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grubu Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

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