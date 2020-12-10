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Spor Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
Spor

Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 12. haftası, yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:57:00 -
Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı maç 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 12. haftasında oynanacak maçlar programı şöyle:

11 Aralık Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Not: Galatasaray bu haftayı bay geçecek.

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