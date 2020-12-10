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Spor Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
Spor

Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:33:23 -
Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Not: Galatasaray haftayı bay geçecek.

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