  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var Arda kadroda neden yoktu? Mourinho sebebini açıkladı Bakın hangi ülkeden kanca atıldı: Luis Campos'un Batrakov planı: Sezon sonunda bitirelim Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı Soğuk algınlığı ve grip büyük paniğe yol açtı: 'eyvah' dedirten uyarı... Bakın nasıl mesaj gelmiş Megakentte kuraklık kabusu yaşanıyordu... İstanbul'a her gün bereket yağıyor! İşte barajlarda son durum Teröristler, Müslümanların araçlarını ateşe verdi! Beklenen fırsatlar geldi! Tarım Kredi 5-9 Kasım 2026 aktüel kataloğunda neler var? Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TAYFUN Blok-2 füzeleri ve HÜRKUŞ-II TSK envanterine girdi! Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabının kurbanı olan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, siber dolandırıcılık şebekelerinin kurbanı olarak cezaevine gönderildi. Adına açılan sahte hesaplar üzerinden yapılan 27 ayrı dolandırıcılık vakası nedeniyle hakkında 250 yıla varan hapis cezaları istenen genç demir parmaklıklar arkasına atılırken, 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan yatalak annenin feryadı yürekleri dağladı.

#1
Foto - İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı

Hatay’da yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, haftalığını alabilmek için açtırdığı hesap numarasına ait İBAN numarasının 27 dolandırıcılık olayında kullanılması üzerine yaklaşık 250 yılla yargılanarak cezaevine girdi. 5 yıl önce trafik kazası geçiren ve 12 ameliyata rağmen yürüyemeyen Abdurrahman’ın yatalak annesi Hatice Evli, "Geceleri ağlamaktan yoruldum, artık hem sağlığıma kavuşmak hem de oğluma yeniden sarılmak istiyorum" dedi.

#2
Foto - İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı

hayatı, haftalığını alabilmek için açtırdığı mobil bankacılık hesabıyla karardı. Hesap numarası açılması için ustasının yeğenine telefonunu veren ve adına hesap açılan Evli'nin hesap numarası, iddialara göre başkaları tarafından kullanıldı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte ilanlarda vatandaşlardan paralar Evli adına açılan hesap numarasına istendi. Sosyal medyada yayınlanan kiralık bungalov, kiralık araç gibi çeşitli dolandırıcılık konularında İBAN numarası kullanılan Evli hakkında Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi çeşitli illerde 27 dolandırıcılık şikayetinde bulunuldu. Hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunan Evli, dosyaların üçünden aldığı hapis cezası nedeniyle Kilis Cezaevi'nde cezasını çekmeye devam ediyor. 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağımlı hale gelen ve 12 ameliyat geçirmesine rağmen yürüyemeyerek dizini bükemeyen Abdurrahman Evli’nin annesi Hatice Evli ise, artık ayağa kalkıp çocuklarının başında olmak ve oğluna yeniden sarılmak istediğini söyledi.

#3
Foto - İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı

‘Artık hem sağlığıma kavuşmak hem de oğluma yeniden sarılmak istiyorum’ Suçsuz olduğunu iddia ettiği oğlunun cezaevinde olduğunu, suçlunun dışarıda gezdiğini söyleyen Hatice Evli, "Ben, 250 yılla yargılanan Abdurrahman Evli'nin annesiyim. 5 yıl önce trafik kazası geçirdim. O günden bu yana yatıyorum, kalkamıyorum. 12 ameliyat geçirmeme rağmen yürüyemiyorum, dizim sabit kaldı ve bükemiyorum. Oğlumun yaşadıkları beni psikolojik olarak daha da geriye götürdü. Yaşadığım sıkıntı ve stresten dolayı ameliyat sürecim de olumsuz etkilendi. Artık eski sağlığıma kavuşmak, ayağa kalkıp çocuklarımın başında olmak, işlerimin başına dönmek istiyorum. 5 yıldır yatmaktan usandım. Oğlumun yaşadıklarına çok üzülüyorum. Oğlumun suçsuz olduğuna inanıyorum. Dört aydır cezaevinde olduğunu söylüyorum, ancak onun gibi başka kişileri de mağdur ettiğini düşündüğümüz kişinin dışarıda olduğunu görüyoruz. O kişinin de yakalanmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce serbest kalmasını ve yanıma gelmesini istiyorum. Yaşadığım üzüntü ve stres nedeniyle sağlığım daha da kötüleşti. Geceleri ağlamaktan yoruldum. Artık hem sağlığıma kavuşmak hem de oğluma yeniden sarılmak istiyorum" dedi.

#4
Foto - İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı

Eşinin trafik kazası nedeniyle yatalak kaldığını ve evladınınsa cezaevinde olduğunu belirten baba Harun Evli, zor şartlara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Ben şu anda çok zor durumdayım. Eşim 5 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor ve 13 ameliyat geçirdi. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyorum. Ben maddi ya da manevi bir şey istemiyorum. Tek isteğimiz oğlumun annesine kavuşması, oğlumun suçsuz yere cezaevinde olduğunu düşünüyoruz ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. İşe gittiğim zaman eşim evde aç ve susuz kalıyor. Ben gelene kadar kalkıp bir bardak su bile içemiyor. İlkokul birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kızım annesine su getiriyor, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak 7 yaşındaki bir çocuk annesine nasıl bakabilir. Bazen işteyken eşim telefonla arayıp acıktığını ya da tuvalet ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimin ayağındaki rahatsızlık her geçen gün daha da kötüleşiyor. Artık işe mi gideyim, beş çocuğuma mı bakayım, eşimin ihtiyaçlarını mı karşılayayım şaşırmış durumdayım. Çok zorlanıyorum. Oğlumun cezaevinde olmasına neden olduğunu düşündüğümüz diğer kişinin ise dışarıda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!
Gündem

FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!

FETÖ'nün eski Herkül sitesi editörü Osman Şimşek, Enes Kanter'e sosyal medya üzerinden sert sözlerle yüklendi. Kanter'in siyasi faaliyetleri..
Soysuz lafını üzerine alıp öfkelenmişti! Mahkeme, Şevki Yılmaz’ı tehdit eden ırkçı Ümit ile aynı fikirde çıktı
Gündem

Soysuz lafını üzerine alıp öfkelenmişti! Mahkeme, Şevki Yılmaz’ı tehdit eden ırkçı Ümit ile aynı fikirde çıktı

‘Osmanlı’yı bu topraklardan süren soysuzları lanetliyorum’ diyen Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ı ‘Osm..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi
Gündem

Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi

Fon soruşturması kapsamında başta Bakan Ömer Bolat olmak üzere bazı bakanlar hakkında iftiralarda bulunan Cumhuriyet yazarları İsmail Saymaz..
Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı
Gündem

Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu “Beyaz'la Joker” yarışmasında bir yarışmacının CİMER hakkında anlattıkları dikkat çekti. Devletin vatandaşın sesin..
Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı kahve nedir?
Kadın - Aile

Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı kahve nedir?

Kahve güzel kokusu ve muhteşem tadıyla çoğumuzun vazgeçilmezi. Sosyal medyada yayılan "Perşembe ritüeli" sonrası her hafta binlerce kişi kah..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23