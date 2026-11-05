İBAN'ını dolandırıcılara kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı: Yatalak annenin feryadı yürek dağladı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabının kurbanı olan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, siber dolandırıcılık şebekelerinin kurbanı olarak cezaevine gönderildi. Adına açılan sahte hesaplar üzerinden yapılan 27 ayrı dolandırıcılık vakası nedeniyle hakkında 250 yıla varan hapis cezaları istenen genç demir parmaklıklar arkasına atılırken, 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan yatalak annenin feryadı yürekleri dağladı.