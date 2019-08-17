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Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? 2019-2020 Süper Lig

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un ‘Dozer’ lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Peki Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? Sezonun ilk maçları hangileri? İşte Süper lig ilk hafta oynanacak maçlar...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? 2019-2020 Süper Lig

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un ‘Dozer’ lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Peki Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? Sezonun ilk maçları hangileri? İşte Süper lig ilk hafta oynanacak maçlar...

Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Giresunspor-Menemenspor maçı ile başladı.

İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak TFF 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de başlayacak. Ligde normal sezon 2 Mayıs 2020'de sona erecek.

Şampiyon olan takımın yanı sıra 34. haftayı puan cetvelinin ikinci sırasında tamamlayan ekip, direkt Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele edecek üçüncü takımı ise play-off maçları belirleyecek.

Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off'larda Süper Lig için mücadele edecek.

Süper Ligde ilk hafta programı

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi: 

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Necmi Kadıoğlu)

21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

18 Ağustos Pazar:

16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yen

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Hatay
  9. Giresun
  10. Gaziantep
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Denizli
  14. Bursa
  15. Bolu
  16. Balıkesir
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Adana
  20. Süper Lig
  21. süper lig yeni sezon
  22. süper lig yeni sezon tarihleri
  23. Süper Lig ne zaman başlayacak 2019-2020 sezonu?
  24. süper lig 2019-2020
  25. süper lig ilk hafta maçları
  26. süper lig yeni sezonun ilk maçları

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