Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? 2019-2020 Süper Lig Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un ‘Dozer’ lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Peki Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? Sezonun ilk maçları hangileri? İşte Süper lig ilk hafta oynanacak maçlar...

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un ‘Dozer’ lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Peki Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi maçlar oynanacak? Sezonun ilk maçları hangileri? İşte Süper lig ilk hafta oynanacak maçlar... Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Giresunspor-Menemenspor maçı ile başladı. İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak TFF 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de başlayacak. Ligde normal sezon 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Şampiyon olan takımın yanı sıra 34. haftayı puan cetvelinin ikinci sırasında tamamlayan ekip, direkt Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele edecek üçüncü takımı ise play-off maçları belirleyecek. Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off'larda Süper Lig için mücadele edecek. Süper Ligde ilk hafta programı 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk) 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman) 21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül) 18 Ağustos Pazar: 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye) 19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker) TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle: 16 Ağustos Cuma: 20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk) 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Necmi Kadıoğlu) 21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim) 21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı) 18 Ağustos Pazar: 16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk) 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir) 21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı) 21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yen

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