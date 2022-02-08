Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? 2022 Süper Lig maçları nereden canlı yayınlanacak?

20 Şubat 2022'de Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın ihalesine çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir karar aldı. Yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale 4 ana paketten oluşacak. Paket 1 olarak isimlendiren grubun tamamını satın alan kurum, en güçlü tek yayıncı olacak. Ajansspor'un haberine göre, yayın ihalesi 4 ana paketten oluşuyor. Bu paketlerden Paket 1, A,B,C,D,E ve F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor. Firmalar Paket 1'in tamamına olduğu gibi bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan, bir nevi eskiden olduğu gibi en güçlü tek yayıncı olacak.

Süper Lig yayın ihalesi belli oldu mu?

Süper Lig yayın ihalesi ne zaman belli olacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, 14 Şubat'ta son tekliflerin verileceği naklen yayın ihalesi için 8 yayıncının ihale dosyası aldığını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, sponsorluk anlaşması imza töreninde yayın ihalesine yönelik önemli bilgiler verdi. Özdemir, "Yayın hakları ihalesi için son teklifleri 14 Şubat'ta alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası almış durumda. Şu anda yayın haklarına ilginin iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. İyi bir yarışma olacak. Kazanan tarafla da önümüzdeki yıldan itibaren 3 ya da 5 yıllık bir anlaşma imzalayacağız."açıklamasında bulundu.