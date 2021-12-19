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Spor Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta
Spor

Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta

Süper Lig maçları hafta içi mi? Süper Lig’de 17.hafta pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Futbolseverler 18.hafta maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta içi hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:46:00 -
Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bu hafta maçların hafta içi mi hafta sonu mu oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman 18.hafta?

Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta

Süper Lig’de 17.hafta 19 Aralık Pazar akşamı oynanana Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Ligde 18.hafta ise 21 Aralık Salı günü başlayacak. İşte, 18. ve 19.hafta maçları…

Süper Lig 18.hafta

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19. hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

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