Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta
Süper Lig maçları hafta içi mi? Süper Lig’de 17.hafta pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Futbolseverler 18.hafta maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta içi hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bu hafta maçların hafta içi mi hafta sonu mu oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman 18.hafta?
Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta
Süper Lig’de 17.hafta 19 Aralık Pazar akşamı oynanana Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Ligde 18.hafta ise 21 Aralık Salı günü başlayacak. İşte, 18. ve 19.hafta maçları…
Süper Lig 18.hafta
21 Aralık Salı
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
19. hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)