Süper Lig ve TFF 1.Lig'de küme düşme kaldırıldı mı?

Pandemi sürecinde de dile getirilen küme düşme konusu birçok Süper Lig kulübü tarafından bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine taşındı.

Kulüpler tabiri caizse her gün TFF yönetiminin kapısını aşındırıyor. Şampiyonluk yarışının etkilenmemesi için daha önce bu öneriye değerlendirmeye almayan TFF yönetiminin de yeni bir değerlendirme yapabileceği öğrenildi.

Kaç takımla oynanacak?

Küme düşme kaldırılırsa önümüzdeki sezon Süper Lig 21 takımla oynanacak. Düşmenin kaldırılmasını savunan kulüpler, pandemi nedeniyle geçen sezona göre daha geç başlayacak olan Süper Lig'de fikstür sıkışıklığının aşılması için de hafta içine daha fazla maç konulmasını öneriyor.

Öte yandan benzer bir talep TFF 1. Lig kulüplerinden de geldi. Bu ligde küme düşmenin kaldırılmasını isteyen kulüp sayısının önemli bir rakama ulaştığı öğrenildi.

Sezon kaç hafta sürecek?

TFF 1. Lig'de düşme kaldırılırsa bu lig de Süper Lig gibi gelecek sezon 21 takımla oynanacak. 21 takımlı liglerde her hafta bir takımın 'bay' geçmesi gerekecek. Sezon da 40 hafta sürecek.

Kaynak: Ajansspor