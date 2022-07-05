Süper lig transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2022-2023 sezonunda transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig, 5 Ağustos’ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige 13 Kasım’da ara verilecek. İlk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15’inci hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22’nci hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

2022-2023 sezonunda transfer sezonu ne zaman bitecek?

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.