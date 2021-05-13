Süper Lig son hafta maçları hangi gün? Süper Lig 42.hafta
Süper Lig’de haftanın maçları? Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu oynanacak 42.hafta maçlarıyla noktalanacak. Futbolseverler son hafta maçlarının programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de maçlar hangi gün oynanacak? 42.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig’de sezon 42. Hafta maçlarıyla tamamlanacak. 41. Haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe yaşadıkları puan kayıplarıyla taraftarlarını üzdü. Son haftada Beşiktaş ve Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda avantajı bulunuyor. Fenerbahçe’nin de rakiplerinin puan kaybetmeleri durumunda şansı var. Peki, 42.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig son hafta maçları hangi gün? Süper Lig 42.hafta
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak.
15 Mayıs Cumartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)