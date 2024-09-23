Süper Lig simüle edildi ve şampiyon belirlendi! İşte favori takım

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesinin ardından ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index şampiyonluk tahminini değiştirdi. Geride kalan haftalarda Fenerbahçe'yi favori gösteren Euro Club Index derbi galibiyetinin ardından şampiyonluk için 1 numaralı favoriyi Galatasaray olarak açıkladı.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek altıncı maçından da galibiyet ayrılan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ardından ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'deki simüle sıralamasında güncellemeye gitti.

Euro Club Index, 91 puanla Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağını ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk ihtimalini %58.3 olarak gösterdi. Derbiyi sahasında kaybeden Fenerbahçe'nin ise ligi 89 puanla bitireceği öngörüldü.

Euro Club Index ayrıca Trendyol Süper Lig'de bu sezon; Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Gaziantep FK'nın lige veda edeceğini tahmin etti.

Euro Club Index'in diğer tahminleri ise şu şekilde:

Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali %7)

Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.6)

Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.1)