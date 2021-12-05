Süper Lig puan durumu | Süper Lig puan güncel
Süper Lig 15.hafta sonuçları | Süper Lig’de 15.hafta 6 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler 15.haftada alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 15.hafta Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Peki, bugün oynanan maçlar hangileri? Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig puan durumu | Süper Lig puan güncel
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0
Galatasaray-Altay: 2-2
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3
GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.00 Göztepe-Gaziantep FK