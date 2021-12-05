  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig puan güncel
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig puan güncel

Süper Lig 15.hafta sonuçları | Süper Lig’de 15.hafta 6 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler 15.haftada alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:15:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig puan güncel

Süper Lig’de 15.hafta Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Peki, bugün oynanan maçlar hangileri? Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu | Süper Lig puan güncel 

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0

Galatasaray-Altay: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor:   2-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3

GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük:    3-

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:    4-0

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe-Gaziantep FK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı! Türkiye'de bulunuyor
Gündem

Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı! Türkiye'de bulunuyor

Nevşehir'de bulunan ve Frigya medeniyetinin izlerini taşıyan Frig Vadisi, Ruslardan sonra bu kez Katarlıların dikkatini çekmeyi başardı...
O isimden Kılıçdaroğlu’na çok zor HDP sorusu: Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?
Gündem

O isimden Kılıçdaroğlu’na çok zor HDP sorusu: Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce, CHP’nin HDP şantajına sürekli boyun eğitip birlikte yola devam etmesini değerlendirdi. Beyaz TV’de yayınlana..
Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'
Ekonomi

Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'

Yatırım uzmanı Cihat Çiçek, altın ve dolarla ilgili iddialarını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay