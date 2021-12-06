Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın programı
Süper Lig’de 15.hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 16.hafta maçları
Süper Lig’de 15.hafta pazartesi gecesi oynanan maçlarla noktalandı. Peki, 16.hafta fikstürü belli mi?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın programı
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0
Galatasaray-Altay: 2-2
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3
GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-1