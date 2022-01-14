Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig günün sonuçları | Süper Lig’de 21.hafta 14 Ocak Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın sonuçları
Süper Lig’de 21.hafta maçları cuma akşamı oynanan iki karşılaşmayla başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. İşte, oluşan puan durumu
Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın maçları
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0
Yeni Malatya-Göztepe: 1-2
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.