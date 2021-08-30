Süper Lig puan durumu! Süper Lig 3. hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş
Süper Lig’de 3. hafta geride kaldı. Futbol severler Süper Lig 3 hafta maçlarında da heyecanı yaşadı. Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2-2 berabere sona ererken, Altay-Fenerbahçe maçı sonucu gülen taraf sarı-lacivertli ekip oldu. Altay-Fenerbahçe maçı FB’nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Peki puan durumu Galatasaray, puan durumu Fenerbahçe, Trabzonspor puan durumu, Beşiktaş puan durumu nedir? İşte Süper Lig maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu…
Puan durumu Süper Lig sıralama da 3. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte araştırılan konular arasında. Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe, 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig 3. hafta maç sonuçları
Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2
Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1
Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0
Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2
GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1
Altay-Fenerbahçe: 0-2
Puan durumu! Süper Lig 3. hafta puan durumu
Süper Lig 3. hafta maç sonuçları sonrası puan durumu merak ediir oldu. İşte Süper Lig'in 3. hafta maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu: