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Spor Süper Lig puan durumu ilk hafta
Spor

Süper Lig puan durumu ilk hafta

Süper Lig 1. Hafta puan | Süper Lig’de uzun hasret sona erdi. 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler ilk haftayla birlikte oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk hafta sonuçları nedir? Süper Lig 1. Hafta sonuçları oluşan puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:39:00 -
Süper Lig puan durumu ilk hafta

2020-2021 sezonu Beşiktaş’ın çifte şampiyonluğu ile tamamlandı. Yeni sezon ise Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler ise ilk hafta oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu ilk hafta

 

Süper Lig 1.hafta

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep

21.45 Altay-Kayserispor

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

21.45 Giresunspor-Galatasaray

Süper Lig 2. hafta

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor -Vavacars Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep Fk-Beşiktaş

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir Fk

21.45 Fenerbahçe-Fraport Tav Antalyaspor

21.45 Göztepe- Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

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