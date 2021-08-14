Süper Lig puan durumu ilk hafta
Süper Lig 1. Hafta puan | Süper Lig’de uzun hasret sona erdi. 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler ilk haftayla birlikte oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk hafta sonuçları nedir? Süper Lig 1. Hafta sonuçları oluşan puan durumu
2020-2021 sezonu Beşiktaş’ın çifte şampiyonluğu ile tamamlandı. Yeni sezon ise Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler ise ilk hafta oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu ilk hafta
Süper Lig 1.hafta
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep
21.45 Altay-Kayserispor
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
21.45 Giresunspor-Galatasaray
Süper Lig 2. hafta
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor -Vavacars Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep Fk-Beşiktaş
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir Fk
21.45 Fenerbahçe-Fraport Tav Antalyaspor
21.45 Göztepe- Yeni Malatyaspor
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor