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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın maçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig güncel puan | Süper Lig’de 20.hafta Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maçla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 21.hafta maçları ne zaman? Süper Lig gelecek haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-01-10 22:24:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’de 20.haftanın kapanış maçında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, Süper Lig’de 21. Hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın maçları

 

Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu
Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Spor

Fenerbahçe-Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

 

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