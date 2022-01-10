Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig güncel puan | Süper Lig’de 20.hafta Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maçla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 21.hafta maçları ne zaman? Süper Lig gelecek haftanın maçları
Süper Lig’de 20.haftanın kapanış maçında Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, Süper Lig’de 21. Hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig haftanın maçları