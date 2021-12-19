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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig alınan sonuçlar haftanın maçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig alınan sonuçlar haftanın maçları

Süper Lig puan | Süper Lig’de 17.hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle sona erdi. Futbolseverler, oluşan puan durumunu ve gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 21:49:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig alınan sonuçlar haftanın maçları

Süper Lig’de 17. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle sona erdi. Futbolseverler oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 17.haftada kim lider?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig alınan sonuçlar haftanın maçları

Süper Lig 18.hafta

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor

20.00 Altay-Trabzonspor

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

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