Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig alınan sonuçlar haftanın maçları
Süper Lig puan | Süper Lig’de 17.hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle sona erdi. Futbolseverler, oluşan puan durumunu ve gelecek haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 17. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle sona erdi. Futbolseverler oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 17.haftada kim lider?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig alınan sonuçlar haftanın maçları
Süper Lig 18.hafta
21 Aralık Salı
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor
20.00 Altay-Trabzonspor
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Göztepe