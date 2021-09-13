Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 4.hafta sonuçları
Süper Lig puan son durum | Süper Lig'de 4.hafta oynanan Gaziantep FK-Antalyaspor ile Alanyaspor-Giresunspor maçlarıyla noktalandı. Futbolseverler oluşan puan durumunu haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 4.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u 2-0, Alanyaspor ile Giresunspor engelini 1-0'lık sonuçla aştı. İşte, puan durumu haftanın maçları
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 4.hafta sonuçları
5.hafta maçları