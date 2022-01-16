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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 21.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 21.hafta sonuçları

Süper Lig’de 21.hafta Hatayspor-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise 21.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 21.hafta sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-01-16 21:23:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 21.hafta sonuçları

Süper Lig’de 21.hafta maçları sona erdi. Futbolseverler oluşan puan durumunu merak etmeye başladı. İşte, 21.hafta puan durumu

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 21.hafta sonuçları

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0

Yeni Malatya-Göztepe: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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