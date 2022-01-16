Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 21.hafta sonuçları
Süper Lig’de 21.hafta Hatayspor-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise 21.haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 21.hafta sonuçları
Süper Lig’de 21.hafta maçları sona erdi. Futbolseverler oluşan puan durumunu merak etmeye başladı. İşte, 21.hafta puan durumu
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 21.hafta sonuçları
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0
Yeni Malatya-Göztepe: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Altay-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
GZT Giresunspor-Kasımpaşa: 0-2
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 4-2
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.