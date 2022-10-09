Süper Lig puan durumu güncel 9 Ekim Pazar
Süper Lig'in 9.haftasında heyecan pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig günün sonuçları
Futbolseverler, Süper Lig'de haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?
Süper Lig puan durumu güncel 9 Ekim Pazar
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş:0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)