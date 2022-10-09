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Spor Süper Lig puan durumu güncel 9 Ekim Pazar
Spor

Süper Lig puan durumu güncel 9 Ekim Pazar

Süper Lig'in 9.haftasında heyecan pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Peki, Süper Lig'de lider kim? Süper Lig günün sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-10-09 22:20:00 -
Süper Lig puan durumu güncel 9 Ekim Pazar

Futbolseverler, Süper Lig'de haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?

Süper Lig puan durumu güncel 9 Ekim Pazar

Gaziantep FK-Adana Demirspor:             1-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü:                1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor:        1-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş:0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor:               2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor:            1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük:           5-4

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

 

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