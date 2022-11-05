Süper Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi
Süper Lig’de 13.hafta maçları devam ediyor. Cumartesi akşamının kapanışında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim?
Süper Lig’de 13.hafta devam ediyor. Futbolseverler cumartesi günü alınan sonuçları ve oluşan puanları araştırıyor. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?
Süper Lig puan durumu güncel 5 Kasım Cumartesi
Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1
Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)