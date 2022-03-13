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Spor Süper Lig puan durumu güncel 13.03.2022
Spor

Süper Lig puan durumu güncel 13.03.2022

Süper Lig günün sonuçları | Süper Lig'in 29.haftasında heyecan devam ediyor. Pazar günün kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Süper Lig puan durumu

Yeniakit Publisher
2022-03-13 21:13:00 -
Süper Lig puan durumu güncel 13.03.2022

Süper Lig’de pazar gününün kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor’u 5-2 mağlup etti. Futbolseverler ise haftanın sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu güncel 13.03.2022

Fenerbahçe, 29.haftası 5-2’lik Alanyaspor maçıyla tamamladı. İşte, alınan sonuçlar ve puan durumu…

Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük:     3-0

Altay-Yeni Malatyaspor:               1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor:       3-1

Trabzonspor-Göztepe:  4-2

Kayserispor-Konyaspor: 2-3

Arana Demirspor-Sivasspor: 3-2

Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5

14 Mart Pazartesi

16.00 Başakşeir-Antalyaspor

20.00 Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

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