Süper Lig puan durumu güncel 13.03.2022
Süper Lig günün sonuçları | Süper Lig'in 29.haftasında heyecan devam ediyor. Pazar günün kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Süper Lig puan durumu
Süper Lig’de pazar gününün kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor’u 5-2 mağlup etti. Futbolseverler ise haftanın sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu güncel 13.03.2022
Fenerbahçe, 29.haftası 5-2’lik Alanyaspor maçıyla tamamladı. İşte, alınan sonuçlar ve puan durumu…
Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-0
Altay-Yeni Malatyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 4-2
Kayserispor-Konyaspor: 2-3
Arana Demirspor-Sivasspor: 3-2
Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5
14 Mart Pazartesi
16.00 Başakşeir-Antalyaspor
20.00 Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Beşiktaş