Süper Lig puan durumu 28.02.2022 | Süper Lig 27.hafta sonuçları
Süper Lig’de 27.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig Trabzonspor’un kaç puanı var? Fenerbahçe kaçıncı sırada güncel
Süper Lig’de 27.hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile tamamladı. Futbolseverler ise maçın ardından oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 28.02.2022 | Süper Lig 27.hafta sonuçları
Adana Demirspor-Antalyaspor: 0-0
Trabzonspor-Kayserispor: 3-2
Başakşehir-Fatih Karagümrük: 1-2
Sivasspor-Beşiktaş: 2-3
Altay-Gaziantep FK: 3-2
Giresunspor-Göztepe: 3-1
Hatayspor-Yeni Malatyaspor: 5-2
Alanyaspor-Konyaspor:5-1
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2
28. Hafta
4 Mart Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir