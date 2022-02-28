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Spor Süper Lig puan durumu 28.02.2022 | Süper Lig 27.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu 28.02.2022 | Süper Lig 27.hafta sonuçları

Süper Lig’de 27.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig Trabzonspor’un kaç puanı var? Fenerbahçe kaçıncı sırada güncel

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:13:00 -
Süper Lig puan durumu 28.02.2022 | Süper Lig 27.hafta sonuçları

Süper Lig’de 27.hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile tamamladı. Futbolseverler ise maçın ardından oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 28.02.2022 | Süper Lig 27.hafta sonuçları

Adana Demirspor-Antalyaspor: 0-0

Trabzonspor-Kayserispor: 3-2

Başakşehir-Fatih Karagümrük: 1-2

Sivasspor-Beşiktaş: 2-3

Altay-Gaziantep FK:       3-2

Giresunspor-Göztepe:   3-1

Hatayspor-Yeni Malatyaspor:     5-2

Alanyaspor-Konyaspor:5-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor:    4-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2

28. Hafta

4 Mart Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

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