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Spor Süper Lig puan durumu 28 Aralık
Spor

Süper Lig puan durumu 28 Aralık

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-12-28 22:16:00 -
Süper Lig puan durumu 28 Aralık

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 16.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu 28 Aralık

 

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: 1-2

Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor:2-0

Fenerbahçe - Hatayspor: 4-0

Corendon Alanyaspor - Kayserispor: 3-1

İstanbulspor - Kasımpaşa: 2-1

Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 4-1

29 Aralık Perşembe

17.00 Sivasspor-Galatasaray

17.00 Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor

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