Süper Lig puan durumu 28 Aralık
Süper Lig'de 16.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 16.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu 28 Aralık
MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: 1-2
Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor:2-0
Fenerbahçe - Hatayspor: 4-0
Corendon Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
İstanbulspor - Kasımpaşa: 2-1
Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 4-1
29 Aralık Perşembe
17.00 Sivasspor-Galatasaray
17.00 Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor