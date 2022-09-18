Süper Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | Süper Lig lider kim?
Süper Lig’de 7.hafta 18 Eylül Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ligi yakından takip edenler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 8.hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig’de 7.hafta tamamlandı. Ligler milli takımın oynayacağı maçlar sebebiyle araya gitti. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig puan durumu 18 Eylül Pazar | Süper Lig lider kim?
Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor:0-4
HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3
İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0
8.hafta