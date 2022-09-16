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Spor Süper Lig puan durumu 16 Eylül Cuma
Spor

Süper Lig puan durumu 16 Eylül Cuma

Süper Lig’de 7.hafta 16 Eylül Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kim lider oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-16 22:42:00 -
Süper Lig puan durumu 16 Eylül Cuma

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 16 Eylül Cuma

Süper Lig 7.hafta:

Galatasaray-Arabam.com Konyaspor:   2-1

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor:0-4

17 Eylül Cumartesi

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

18 Eylül Pazar

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

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