Süper Lig puan durumu 16 Eylül Cuma
Süper Lig’de 7.hafta 16 Eylül Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler ise sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kim lider oldu?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 16 Eylül Cuma
Süper Lig 7.hafta:
Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor:0-4
17 Eylül Cumartesi
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
18 Eylül Pazar
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor