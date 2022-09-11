Süper Lig puan durumu 11 Eylül Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:
Süper Lig’de 6.hafta maçları devam ediyor. Ligi yakından takip edenler ‘Süper Lig puan durumu’ konusunu araştırıyor. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 6.hafta 11 Eylül Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig’de haftanın sonuçları:
Süper Lig puan durumu 11 Eylül Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1
Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor