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Spor Süper Lig puan durumu 11 Eylül Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:
Spor

Süper Lig puan durumu 11 Eylül Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:

Süper Lig’de 6.hafta maçları devam ediyor. Ligi yakından takip edenler ‘Süper Lig puan durumu’ konusunu araştırıyor. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 22:22:00 -
Süper Lig puan durumu 11 Eylül Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:

Süper Lig’de 6.hafta 11 Eylül Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig’de haftanın sonuçları:

Süper Lig puan durumu 11 Eylül Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor:       1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor:          1-1

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor:      1-1

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor:            1-1

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor:  1-0

Kasımpaşa-Galatasaray:                              2-3

12 Eylül Pazartesi

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor

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