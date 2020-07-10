Süper Lig ne zaman bitecek? Sezonun bitmesine kaç maç kaldı?
Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça ortalık kızışıyor. İki takımın şampiyonluk yarışı verdiği ligde birçok takım da ligde kalma ve Avrupa Kupasına katılma mücadelesi veriyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Sezonun bitmesine kaç maç kaldı? Hangi takımlar düşme potasında? Hangi takımlar şampiyonluk yarışı yapıyor? İşte detaylar...
Süper Lig’de 31. hafta nefes kesen maçların ardından sonra erdi. Heyecanın üst seviye olduğu ligde sezonun zaman biteceği merak konusu oldu.
Trabzonspor ve Başakşehir’in şampiyonluk mücadelesini sürdüğü ligde gelecek sezon Avrupa’da ülkemizi temsil etmek için mücadele eden takımların yanı sıra ligden düşmeme mücadelesi veren takımlar da yarışa devam ediyor.
2019 - 2020 Süper Lig sezonu ne zaman sona erecek?
Süper Lig karşılaşmaları 26 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.