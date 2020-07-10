  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Süper Lig ne zaman bitecek? Sezonun bitmesine kaç maç kaldı?

Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça ortalık kızışıyor. İki takımın şampiyonluk yarışı verdiği ligde birçok takım da ligde kalma ve Avrupa Kupasına katılma mücadelesi veriyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Sezonun bitmesine kaç maç kaldı? Hangi takımlar düşme potasında? Hangi takımlar şampiyonluk yarışı yapıyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:17:00 -
Süper Lig ne zaman bitecek? Sezonun bitmesine kaç maç kaldı?

Süper Lig’de 31. hafta nefes kesen maçların ardından sonra erdi. Heyecanın üst seviye olduğu ligde sezonun zaman biteceği merak konusu oldu.

Trabzonspor ve Başakşehir’in şampiyonluk mücadelesini sürdüğü ligde gelecek sezon Avrupa’da ülkemizi temsil etmek için mücadele eden takımların yanı sıra ligden düşmeme mücadelesi veren takımlar da yarışa devam ediyor.

2019 - 2020 Süper Lig sezonu ne zaman sona erecek?

Süper Lig karşılaşmaları 26 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı