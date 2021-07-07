Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekildi mi 2021-2022
Süper Lig fikstürü | Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla başladı. Temmuz ayıyla birlikte futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını, fikstürü araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?
Futbolseverler şimdiden yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de fikstür çekildi mi? TFF 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek?
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekildi mi 2021-2022
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2022'de, TFF 1'de normal sezon 15 Mayıs 2022'de tamamlanacak.