  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD’nin Çin’e yönelik sert tavrı üniversiteler seviyesinde de sürüyor
Red Bull'un Zilli Öküz'e açtığı davada karar verildi!
Avrupa'nın göbeğinde mafya, ünlü gazeteciye kurşun yağdırdı
Sahibinden satılık ada! Rakam dudak uçuklattı
Spor Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekildi mi 2021-2022
Spor

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekildi mi 2021-2022

Süper Lig fikstürü | Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla başladı. Temmuz ayıyla birlikte futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını, fikstürü araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 14:46:00 -
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekildi mi 2021-2022

Futbolseverler şimdiden yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de fikstür çekildi mi? TFF 1. Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstür çekildi mi 2021-2022

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2022'de, TFF 1'de normal sezon 15 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 finali hangi takımlar arasında
EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 finali hangi takımlar arasında

Spor

EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 finali hangi takımlar arasında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay