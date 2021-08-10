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Spor

Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig 1.hafta programı | Futbolseverler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 11:36:00 -
Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler maçların ne zaman hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk maç ne zaman?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

13 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

21.45 Altay-Kayserispor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor

21.45 Antalyaspor-Göztepe

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe

16 Ağustos Pazatesi

19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

19.15 Sivasspor-Konyaspor

21.45 Giresunspor-Galatasaray

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Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi ne zaman son?

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Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi ne zaman son?

 

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