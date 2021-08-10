Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig 1.hafta programı | Futbolseverler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlıyor?
Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler maçların ne zaman hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk maç ne zaman?
Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
21.45 Altay-Kayserispor
21.45 Hatayspor-Kasımpaşa
15 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor
21.45 Antalyaspor-Göztepe
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe
16 Ağustos Pazatesi
19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
19.15 Sivasspor-Konyaspor
21.45 Giresunspor-Galatasaray