Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi
2020-2021 Süper Lig başlangıç tarihi | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 halen tamamlanmadı. Vatandaşlar gelecek sezon planlarını şimdiden merak ediyor. Pek çok kişi "Süper Lig ne zaman başlayacak?" , "Süper Lig başlangıç tarihi" , "Süper Lig 2020-2021 ne zaman başlayacak?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
2019-2020 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde geçti. Mart ayında futbol ligleri durduruldu. 12 Haziran'da Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yeniden oynanmaya başladı. Futbolseverler gelecek sezonun planını da merak etmeye başladı.
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.
2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.