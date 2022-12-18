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Spor Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta lig maçları oynanacak mı?
Spor

Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta lig maçları oynanacak mı?

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ise pek çok kişi 'Süper Lİg maçları ne zaman?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 21:08:00 -
Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta lig maçları oynanacak mı?

20 Kasım’da başlayan Dünya Kupası, Arjantin’in şampiyonluğuyla tamamlandı. Şimdi ise gözler Süper Lig’e çevrildi. Ligde heyecan 15.hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta lig maçları oynanacak mı?

Süper Lig'de 15.hafta 23 Aralık Cuma akşamı başlayacak. 15.hafta maçları şöyle:

23 Aralık Cuma

20.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

20.00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24 Aralık Cumartesi

13.30 ATAKAŞ HATAYSPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR

16.00 KASIMPAŞA-DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.00 TRABZONSPOR-FENERBAHÇE

25 Aralık Pazar

13.30 ADANA DEMİRSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

16.00 GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ

16.00 ARABAM.COM KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR

19.00 GALATASARAY-İSTANBULSPOR

Haftayı bay geçen takım: YUKATEL KAYSERİSPOR

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