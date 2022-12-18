Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta lig maçları oynanacak mı?
2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ise pek çok kişi 'Süper Lİg maçları ne zaman?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
20 Kasım’da başlayan Dünya Kupası, Arjantin’in şampiyonluğuyla tamamlandı. Şimdi ise gözler Süper Lig’e çevrildi. Ligde heyecan 15.hafta maçlarıyla devam edecek.
Süper Lig maçları ne zaman? Bu hafta lig maçları oynanacak mı?
Süper Lig'de 15.hafta 23 Aralık Cuma akşamı başlayacak. 15.hafta maçları şöyle:
23 Aralık Cuma
20.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ
20.00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24 Aralık Cumartesi
13.30 ATAKAŞ HATAYSPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR
16.00 KASIMPAŞA-DEMİR GRUP SİVASSPOR
19.00 TRABZONSPOR-FENERBAHÇE
25 Aralık Pazar
13.30 ADANA DEMİRSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16.00 GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ
16.00 ARABAM.COM KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR
19.00 GALATASARAY-İSTANBULSPOR
Haftayı bay geçen takım: YUKATEL KAYSERİSPOR