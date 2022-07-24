Süper Lig’de yeni sezonun başlaması için geri sayım başladı. Futbolseverler yeni sezonun hangi gün başlayacağını, ilk haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 1.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig 1.hafta maçları 2022-2023

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı.

Sezon, son şampiyon Trabzonspor'un deplasmanda Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ile yapacağı maçla açılacak. Karşılaşma, 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 2 ve 9 Ağustos Salı günlerinde oynayacak Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı ilk hafta karşılaşması, 5 Ağustos'ta saat 21.45 olarak planlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde yapacak Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un ilk hafta müsabakaları, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

2 Ağustos'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, bu organizasyonda yer alacak takımların 2. hafta maç programında değişikliğe gidilecek.

Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

1. hafta:

5 Ağustos Cuma:

19.15 İstanbulspor-Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor

2. hafta:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

14 Ağustos Pazar:

19.15 Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Galatasaray-Giresunspor