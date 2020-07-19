Süper Lig maç sonuçları puan durumu
Süper Lig'de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek isteyen Galatasaray ile mücadeleyi bırakmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Gatalasaray-Göztepe maçının kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu. TFF 1. Lig'de 33. haftada Süper Lig'e çıkan Hatayspor'un ardından 34. hafta heyecanı yaşandı! Yapılan mücadelelerin ardından BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkan ikinci ekip oldu. Peki Süper Lig puan durumu nedir? İşte Süper Lig 33. hafta maç sonuçları.
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek. Süper Lig’in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park’ta karşıya gelecek.
Süper Lig'de 33. haftanın programı:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray 3 - 1 Göztepe (Türk Telekom)
21.00 Gaziantep FK 2 - 2 Kasımpaşa (Kalyon)
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
Süper Lig puan durumu