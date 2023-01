Süper Lig kulübü resmen açıkladı! Galatasaray'da istenmeyen adamlar için...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'da forma giyen Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le ilgilendiklerini açıkladı.

Kasımpaşa Teknik Direktöü Selçuk İnan, TRT Spor'a transfere dair açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan Van Aanholt ile ilgilendiği iddia edilmişti. Selçuk İnan çıkan haberleri doğruladı.

Selçuk İnan'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

İstedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen İnan, "2 aydır buradayım istediğimiz sonuçları alamazsakta gelişim gösteriyoruz oyuncularda bunu bize gösteriyor. Süper ligde her maç çok zorlu ama büyük takımlarla maç yapınca zorluk düzeyi yükseliyor. Oyuncularda bunun farkında bütün oyuncular böyle maçları oynayıp kazanmak ister. Biz bunların farkındayız puan ve puanlara çok ihtiyacımız var artık bu iyi oyunun karşılığını almak istiyoruz. Umudumuz Fenerbahçe maçı ile seri yapmak galibiyetler almak. İyi oyunu belli bir yere getiriyoruz ancak sonuçlar şu an istediğimiz gibi değil bunu Fenerbahçe maçı ile başlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kendisi için öneminden bahseden Selçuk İnan, "Fatih Terim ile aramızdaki saygı hiçbir zaman kaybolmadı ondan çok şey öğrendik öğrenmeye devam ediyoruz. Baba oğul gibiyiz hocada bu şekilde görüyor. Öğretmen öğrenci ilişkimiz her zaman devam ediyor. İlk maçıma geleceğini bilmiyordum çok heyecanlandım haberim yoktu ilk maçımda destek olması benim için çok önemliydi." dedi.

Arda Güler'i izlediğimde Fenerbahçe'deydi bahsedilen konuşan bir oyuncuydu hocayla bunu paylaştım o da izlemişti. Potansiyelini henüz gerçekleştiremedi ancak gerçekleştirmek için zamanı var. Klopp'u biraz daha kendime yakın hissediyorum hep değişkenlik gösteriyor. Oyun felsefem önde oynamak ofansif takım yaratmak. Bunlar zaman alan işler oyuncuları iyi tanımak o tip oyunculara sahip olmak gerekiyor.

"Van Aanholt ve Seferovic'le ilgileniyoruz'

Galatasaray'dan Seferovic ve Van Aanholt ile ilgilendiklerini açıklayan Selçuk İnan, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.