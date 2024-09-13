  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig kaldığı yerde başlıyor
Spor

Süper Lig kaldığı yerde başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:00:00 -
Süper Lig kaldığı yerde başlıyor

Milli ara sebebiyle ara verilen Süper Lig'de heyecan 5.hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni hafta 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, yarın yapılacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23