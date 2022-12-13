Süper lig’in güncel asist krallığı
Süper lig’in asist krallığı listesi işte o isimler
|Futbolcu
|Pas
|
Orta
|
Korner
|
Serbest
Vuruş
|
Kafa
Vuruşu
|Şut
|
Penaltı
|
Toplam
Asist
|Caner Erkin
|1
|-
|4
|1
|-
|-
|-
|6
|Alexandru Maxim
|1
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|5
|Enner Valencia
|3
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|5
|Fabio Borini
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|1
|5
|Lincoln
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Wout Weghorst
|3
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|4
|Bakasetas
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|3
|Ebrima Colley
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Efecan Karaca
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Mauro Icardi
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Oliver Kemen
|-
|2
|-
|-
|1
|-
|-
|3
|Sergio Oliveira
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Tolga Ciğerci
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Willian Arao
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Younes Belhanda
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ferdi Kadıoğlu
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|Maxi Gomez
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|Trezeguet
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|Ahmet Oğuz
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Amir Hadziahmetovic
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Arthur Masuaku
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|2
|Badou Ndiaye
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Berkay Özcan
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Brandley Kuwas
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Bünyamin Balcı
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Daniel Candeias
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|Dia Saba
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Diego Rossi
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|2
|Emrah Başsan
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|Ermir Lenjani
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|2