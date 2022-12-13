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Spor Süper lig’in güncel asist krallığı
Spor

Süper lig’in güncel asist krallığı

Süper lig’in asist krallığı listesi işte o isimler

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:24:00 - 2022-12-13 20:27:28
Süper lig’in güncel asist krallığı

Asist Krallığı Listesi
FutbolcuPas
Orta
Korner
Serbest
Vuruş
Kafa
Vuruşu
Şut
Penaltı
Toplam
Asist
Caner Erkin 1 - 4 1 - - - 6
Alexandru Maxim 1 2 1 1 - - - 5
Enner Valencia 3 1 - - - - 1 5
Fabio Borini 3 - 1 - - - 1 5
Lincoln 2 2 - - - - - 4
Wout Weghorst 3 - - - 1 - - 4
Bakasetas 1 - 2 - - - - 3
Ebrima Colley 3 - - - - - - 3
Efecan Karaca 2 1 - - - - - 3
Mauro Icardi 3 - - - - - - 3
Oliver Kemen - 2 - - 1 - - 3
Sergio Oliveira 2 1 - - - - - 3
Tolga Ciğerci 2 1 - - - - - 3
Willian Arao 3 - - - - - - 3
Younes Belhanda 3 - - - - - - 3
Ferdi Kadıoğlu 1 1 - - - - 1 3
Maxi Gomez 1 1 - - - - 1 3
Trezeguet 1 - - - - - 2 3
Ahmet Oğuz 1 1 - - - - - 2
Amir Hadziahmetovic 2 - - - - - - 2
Arthur Masuaku - - 2 - - - - 2
Badou Ndiaye 2 - - - - - - 2
Berkay Özcan 2 - - - - - - 2
Brandley Kuwas 1 1 - - - - - 2
Bünyamin Balcı - 2 - - - - - 2
Daniel Candeias - 1 1 - - - - 2
Dia Saba 2 - - - - - - 2
Diego Rossi - 1 - 1 - - - 2
Emrah Başsan - 1 1 - - - - 2
Ermir Lenjani - - 1 1 - - - 2
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