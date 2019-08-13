Süper Lig heyecanı başlıyor! İşte heyecanla beklenen açılış haftası... 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Cuma günü oynanacak Y. Denizlispor Galatasaray maçı ile başlayacak. Ligin ilk haftasının son maçında ise Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor’u konuk edecek.

Bilgehan Sarı - Ankara yeniakit.com.tr Trabzonspor’un efsane oyuncusu “Dozer” lakaplı Cemil Usta’nın adı verilen 2019-2020 Süper Lig sezonu Cuma günü oynanacak Y.Denizlispor Galatasaray maçı ile başlıyor. Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir ile Gaziantep Ligin yeni ekiplerinden Denizlispor evinde Galatasaray’ı konuk ederken Gazişehir Gaziantepspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Süper Lig’in Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor’u Eryaman Stadı’nda ağırlayacak.Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde: 16 Ağustos Cuma: 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk) 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman) 21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül) 18 Ağustos Pazar: 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye) 19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

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