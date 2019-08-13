0553 313 94 23

Süper Lig heyecanı başlıyor! İşte heyecanla beklenen açılış haftası...

2019-2020 Cemil Usta Sezonu Cuma günü oynanacak Y. Denizlispor Galatasaray maçı ile başlayacak. Ligin ilk haftasının son maçında ise Fenerbahçe Gazişehir Gaziantepspor’u konuk edecek.

13 Ağustos 2019 Salı 17:10
Süper Lig heyecanı başlıyor! İşte heyecanla beklenen açılış haftası...

 Bilgehan Sarı - Ankara  yeniakit.com.tr

Trabzonspor’un efsane oyuncusu “Dozer” lakaplı Cemil Usta’nın adı verilen 2019-2020 Süper Lig sezonu Cuma günü oynanacak Y.Denizlispor Galatasaray maçı ile başlıyor.

Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir ile Gaziantep

Ligin yeni ekiplerinden Denizlispor evinde Galatasaray’ı konuk ederken Gazişehir Gaziantepspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Süper Lig’in Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor’u Eryaman Stadı’nda ağırlayacak.Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ilk hafta maç programı şu şekilde:

16 Ağustos Cuma:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:10
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Gaziantep
  7. Denizli
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Beşiktaş
  11. Fenerbahçe
  12. Galatasaray
  13. Trabzonspor
  14. Cemil Usta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İGA güvenlik görevlisi alım başvuru şartları THY İGA personel alımları ne zaman
    1. İGA güvenlik görevlisi alım başvuru..
    2. Cesar Azpilicueta: “Bu bir final ve..
    3. İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet..
    4. KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden..
    5. Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet..
    6. İstanbul trafiğine Süper Kupa finali..
    7. Bartın’da sahillerde boş yer kalmadı
    8. Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali..
    9. Frank Lampard: “Kulüp için çok önemli..
    10. Temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş..
    11. Çocuklarımızı sosyal medyanın..
    12. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    13. İskenderun Körfezi'nde yunuslar..
    14. İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet..
    15. Umut Meraş tercihini Fransa'dan yana..
    16. Bakanı taşıyan uçağa taciz! Rus savaş..
    17. Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin..
    18. Darende’de Kurban Bayramı coşkusu
    19. Bursa'daki orman yangını
    20. Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
    21. Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü
    22. Kardeşini öldürüp intihar girişiminde..
    23. Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi..
    24. Bayram günü evsiz kaldılar
    25. Devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi..
    26. Muğla'da orman yangını
    27. "Yüzde yüzümü vereceğim"
    28. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun..
    29. Eskişehir'de orman yangını
    30. Ormanlık alanda yangın
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı