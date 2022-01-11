Süper Lig harcama limitleri güncel?
Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta sona erecek. Futbolseverler ise hangi takımın ne kadarlık transfer limiti olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig hangi takımlara ne kadar transfer limiti verildi?
Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayıp 8 Şubat Salı günü sona erecek. Futbolseverler ise Süper Lig takımlarının harcama limitlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.
Süper Lig harcama limitleri güncel?
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.