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Spor Süper Lig harcama limitleri güncel?
Spor

Süper Lig harcama limitleri güncel?

Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta sona erecek. Futbolseverler ise hangi takımın ne kadarlık transfer limiti olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig hangi takımlara ne kadar transfer limiti verildi?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 17:43:00 -
Süper Lig harcama limitleri güncel?

Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayıp 8 Şubat Salı günü sona erecek. Futbolseverler ise Süper Lig takımlarının harcama limitlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Süper Lig harcama limitleri güncel?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

 

Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

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