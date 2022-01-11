Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayıp 8 Şubat Salı günü sona erecek. Futbolseverler ise Süper Lig takımlarının harcama limitlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Süper Lig harcama limitleri güncel?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.