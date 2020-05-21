Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ligleri ertelenmesini düşünmediklerini ve haziran ayının ikinci haftasında maçların oynanacağını duyurdu. İşte, detaylar.

Süper Lig hangi gün başlıyor? | Ligler ayın kaçında başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, daha önce 12 Haziran'da başlamayı planladıkları Süper Lig ile ilgili 28 Mayıs'ta yapacakları toplantıda son kararı vereceklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin durumuyla ilgili TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, vakfın başkan yardımcısı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç katıldı. Toplantıda ayrıca UEFA ve TFF Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren ile TFF Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Bayraktar da yer aldı.

Toplantı salonunda bulunanların, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek otururken maske kullandıkları görüldü.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve yönetici Hasan Akıncıoğlu, koronavirüs teşhisi konan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra birçok kulüp başkanı da toplantıya video konferans yöntemiyle bağlandı. Çebi'nin moralinin yüksek ve enerjik olması dikkati çekti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, koronavirüs sürecindeki gelişmeleri görüştüklerini belirterek, "Kulüpler Birliği Vakfımızın talebiyle 18 kulübümüz, ben ve başkan yardımcılarımın katılımıyla, 4 saate varan bir toplantı yaptık. Süper Lig takımlarımızın yaşadıkları ve bundan sonraki süreçte yaşayacakları bütün konuları masaya yatırdık ve gayet demokratik ortamda tartıştık." diye konuştu.

Daha önce Süper Lig'in başlama tarihi olarak 12 Haziran'ı belirlediklerini aktaran Özdemir, "Bundan önce TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunuyoruz. Bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimini göz önünde bulunarak kesin tarihimizi 28 Mayıs'ta yapacağımız basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamak üzere anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı, 7 kulübün bu sezon ligden düşme olmaması yönünde talepte bulunduğuna değinerek, "Yedi kulübümüz de federasyonumuza bu yıl ligden düşme olmaması, gelecek sezonun da 21 takımla oynanması konusunda müracatta bulundu. Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek. Yönetim kurulu olarak gelecek sezonun kaç takımla oynanacağının, bu sezon ligden düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz." açıklamasını yaptı.

"2020-2021 sezonunda rezerv lig başlayacak"

Nihat Özdemir, geçen yıl iptal edilen 21 yaşaltı liginin yerine gelecek sezon rezerv ligin kurulacağını söyledi.

TFF'nin pandemi kurulu oluşturacağını aktaran Özdemir, "TFF'nin bir Sağlık Kurulu ve onun danışma kurulu var. Bununla ilgili 12 Haziran'da başlayacağımız Süper Lig ve diğer liglerin başlamasında futbola dönüş protokolü hazırlanmıştı. Hep birlikte verdiğimiz karar doğrultusunda TFF bir pandemi kurulunu teşkil edecek. Bundan sonra bu bu konuyla ilgili süreci pandemi kuruluyla birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.

Rezerv lig hakkında Kulüpler Birliği üyeleriyle anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Özdemir, "Gelecek yıl, geçen yıl kaldırdığımız 21 yaşaltı liginin yerine kurmayı düşündüğümüz rezerv ligi kuramamıştık. İnşallah 2020-2021 sezonunda rezerv ligin başlaması konusunda bütün Kulüpler Birliği üyeleriyle anlaştık. Bu konuda da çalışmalara başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin finansal sorunlarını Ramazan Bayramı'ndan sonra masaya yatıracaklarını anlatan Nihat Özdemir, "Kulüplerimiz finansal yapılar yönünden çok zor durumda. Bu konuyu da tartıştık. Bayramdan sonra yapacağımız seri toplantı ve görüşmeler neticesinde kulüpleri elimizden geldiğince finansal ve yapısal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağımızı açıklıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Özdemir, ligleri oynayarak bitirme konusunda kulüplerle fikir birliğine vardıklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Koronavirüsle mücadelede başarılıyız. Dünyada örnek bir ülkeyiz. 12 Haziran'da başlayacağımız Süper Lig, 19 Haziran'da başlayacak TFF 1. Lig ve 18 Temmuz'da başlayacak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerde de kulüplerimiz gereken hassasiyeti gösterecek, tedbirleri alacaklar. Herhangi bir futbolcumuz veya futbol adamımız herhangi bir rahatsızlığa yakalanmadan bu süreci götürmek için gerekli çalışmaları yapacaklar. Pandemi konusunda başarıya ulaşan Türkiye, futbol konusunda da başarıya ulaşacak. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterme konusunda bütün kulüplerle fikir birliğine vardık."

"5 oyuncu değişikliği konusunda çalışma yapılıyor"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin 5 oyuncu değişikliği konusunda çalışma yaptığını söyledi.

Nihat Özdemir'den sonra söz alan Sepil, görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Avrupa'da pandemi sonrası örnekleri olan oyuncu değiştirme sayısının artırılmasıyla ilgili konuşan Sepil, "Beş oyuncu değiştirme konusunda bir çalışma yapıldığı bilgisi verildi. TFF'nin Avrupa liglerinde olduğu gibi 5 oyuncu değişikliği konusunda çalışma yapıldığı söylendi." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir'in Süper Ligi 12-13-14 Haziran'da başlatma planının daha önce açıkladığını hatırlatan Sepil, "Bu konuda tüm kulüplerin görüşünü aldık. Sağlık koşullarının el vermesi şartıyla 18 kulüp de liglerin başlamasını desteklediğini beyan etti. Söz konusu tarihte başlamasıyla ilgili senaryoda pandemi çok yakından izleniyor. Ülkemizde bu konu çok iyi gidiyor. Beklentimiz bu iyi gidişin devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla başlaması." şeklinde görüş belirtti.

Seyahatler konusunda TFF'den yardım istediklerini anlatan Sepil, "İkinci konu da seyahatler. Deplasmana gidecek takımlar var. Seyahat koşullarının da 12 Haziran'a kadar oluşması gerekiyor. Biz, Federasyon Başkanı'mızdan nihai kararı ne zaman vereceklerini sorduk. Kendisi de 12 Haziran'dan 2 hafta önce son kararın açıklanacağını söyledi." diye konuştu.

Mete Düren ve Bülent Bayraktar'dan pandemiyle ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Mehmet Sepil, "Sağlıkla ilgili iki hocamız detaylı olarak bilgi verdi. Bizim arzumuz, kulüplerin sağlık çalışanlarının bir muhatabı olması için bir kurul oluşturulması gerektiğini söyledik. Başkanımız bu konuda bize çalışma sözü verdi. Seyahatlarla ilgili yardım rica ettik. Özellikle THY'den bu konuda yardım istenmesini, kulüplere uçak tahsisiyle ilgili yardım beklediğimizi söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Sepil, Nihat Özdemir'in açıkladığı bazı kararlara değinerek, şunları kaydetti:

"Yedi kulüp, bu sezon ligden düşmeyle ilgili pandemiden dolayı endişelerini beyan ettiler. Bu sene düşmenin kaldırılması, seneye liglerin 21 takımla oynanması konusunda başvuruda bulundu. Ayrıca pandemide aldığımız derslerin en önemlilerinden biri, genç oyuncu yetiştirme konusundaki motivasyonumuz. Bununla ilgili geçen sene iptal edilen 21 yaşaltı liginin kulüpler için çok önemli olduğunu, bunun bu sene yeniden inşa edilmesiyle ilgili ortak çalışmanın başlamasını talep ettik. Bu konuda da hızlı bir çalışma içine girileceği bize iletildi. Yine alt yaş liglerle ilgili de bir çalışmanın içine girileceği söylendi."

Kulüplerin maddi olarak zor durumda olduğunu vurgulayan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

"En çok konuştuğumuz konu, kulüplerin finansal durumları. Kulüpler zaten finansal olarak zor durumdaydı ama pandemiyle mart ayının ortasından beri kulüplerin kasasına giren 1 lira para yok. Digiturk'un de ödemeyi kesmesiyle kulüplerin finansal durumu daha vahim hale geldi. Bu konuda hep birlikte neler yapabiliriz, nasıl yardımlar alabiliriz, geneleceğe yönelik endişelerimizi nasıl gideririz gibi konularda ileriye dönük görüş bildirdik. Türk futbolunu ve kulüpleri finansal zor durumdan hep beraber nasıl çıkaracağımızla ilgili bir görüşme oldu. Uzun bir görüşme oldu ve dostça bir ortamda görüştük. Bugün alınan kararları en kısa zamanda hayata geçirmeyi umuyoruz."