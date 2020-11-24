Süper Lig haftanın programı | Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig 10. hafta | Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray Kayserispor maçıyla tamamlandı. Futbolseverler haftanın sonuçlarını, puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig 10. hafta programı açıklandı mı? Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? | Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakemi belli mi? | Süper Lig puan | Süper Lig 10. hafta
Süper Lig sonuçları | Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçla sona erdi. Zorlu müsabaka 1-1 sona erdi. Peki, Süper Lig'de 10. hafta programı belli mi?
Süper Lig haftanın programı | Süper Lig puan durumu güncel