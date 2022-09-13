Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 7.hafta maçları
Süper Lig’de 6.hafta 12 Eylül Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de 7.hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Bu hafta Süper Lig’de hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 7.hafta maçları
16 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)
17 Eylül Cumartesi
17.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18 Eylül Pazar
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)