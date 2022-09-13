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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 7.hafta maçları
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 7.hafta maçları

Süper Lig’de 6.hafta 12 Eylül Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de 7.hafta maçları ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 09:25:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 7.hafta maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Bu hafta Süper Lig’de hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 7.hafta maçları

16 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi

17.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Eylül Pazar

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

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