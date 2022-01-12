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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 21.hafta maçları bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 21.hafta maçları bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de ikinci devre 20.hafta maçlarıyla başladı. Futbolseverler 21.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:39:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 21.hafta maçları bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 21.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, hangi takımların karşı karşıya geleceği araştırılıyor. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 21.hafta maçları bu hafta hangi maçlar var?

14 Ocak Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Ertelendi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

16 Ocak Pazar

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Spor

Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

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