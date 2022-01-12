Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 21.hafta maçları bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig’de ikinci devre 20.hafta maçlarıyla başladı. Futbolseverler 21.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de 21.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, hangi takımların karşı karşıya geleceği araştırılıyor. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 21.hafta maçları bu hafta hangi maçlar var?
14 Ocak Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Ertelendi)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray